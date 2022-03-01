Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 марта 2022 года: заразились 1 030 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 030 человек. С начала периода количество заболевших достигло 125 330.

Из общего числа болеющих 545 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 44 из них - в тяжелом состоянии, 16 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 18 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 923. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 1 0122 заражений COVID-19, за весь период - 114 407.

Выздоровели за последние сутки 2 475 человек, с начала пандемии - 102 477.

В России выявлено 97 333 человека с COVID-19, госпитализировано - 12 753. Всего в стране зарегистрировано 16 495 639 случаев. Излечились от коронавируса 172 813 человек, скончались - 786.