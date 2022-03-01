На Ямале выбирают лучшего педагога

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде стартовал окружной конкурс педагогического мастерства - 2022. Торжественная церемония открытия состоялась 28 февраля в окружном институте развития образования. Учителям предстоит пройти различные испытания в течение трех дней, после чего имена лучших огласят на торжественной церемонии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Накануне старта мы провели образовательные сессии для участников всех трех номинаций, в рамках которых состоялись презентации, дискуссии, круглые столы, мозговые штурмы и многое другое. Вместе с участниками конкурса, мы рассмотрели актуальные вопросы развития региональной системы образования, - сообщила директор регионального института развития образования Татьяна Рогозина.

Организаторы конкурса отмечают, что в этом году мероприятие приобретает новый уровень открытости. Все испытания будут транслироваться в прямом эфире на цифровой платформе регионального института развития образования. С оценками жюри также можно ознакомиться онлайн, баллы будут выставлять сразу же по завершении каждого этапа.

Напоминаем, что в прошлом году лучшим учителем Ямала признан преподаватель физики из ноябрьской школы №8 Александр Бабаев.