Педагог из Ноябрьска поборется за звание лучшего учителя России

Фото: администрация Ноябрьска

Педагог ноябрьской школы №8 Александр Бабаев отправился в Ростов-на-Дону, чтобы принять участие во всероссийском конкурсе «Учитель года России-2021».

На федеральном этапе за звание лучшего педагога будут бороться сильнейшие учителя из 85 субъектов Российской Федерации. На пути к победе конкурсантам предстоит пройти несколько этапов: «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час» и «Мастер-класс». Итоги станут известны 4 октября.

Напоминаем, что Александр Бабаев победил в региональном конкурсе «Учитель года Ямала», финал которого прошел весной в Муравленко, сообщает «МК Ямал».