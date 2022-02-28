Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 февраля 2022 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 1 009 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрирован 1 121 новый случай заболевания. На данный момент 580 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 46 из них - в тяжелом состоянии, 17 - находятся на ИВЛ.

В России выявлено 106 920 человек с COVID-19, госпитализировано - 6 382. Всего в стране зарегистрировано 16 398 36 случаев. Излечились от коронавируса 116 742 человека, скончались - 733.