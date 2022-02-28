Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 февраля 2022 года: заразился 1 121 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 121 человека. С начала периода количество заболевших достигло 124 300.

Из общего числа болеющих 580 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 46 из них - в тяжелом состоянии, 17 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 29 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 905. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 1 092 заражения COVID-19, за весь период - 113 395.

Выздоровели за последние сутки 1 913 человек, с начала пандемии - 100 002.

В России выявлено 106 920 человек с COVID-19, госпитализировано - 6 382. Всего в стране зарегистрировано 16 398 36 случаев. Излечились от коронавируса 116 742 человека, скончались - 733.