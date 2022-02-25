Авиакомпания «Ямал» сообщила об альтернативных маршрутах через Сочи

Фото: авиакомпания Ямал"

В связи с временным закрытием аэропорта в Краснодаре, авиакомпания «Ямал» предложила пассажирам, желающим отправиться на юг России или же вернуться обратно на Ямал или в Тюмень, хорошую альтернативу. Как сообщили в пресс-службе районного департамента транспорта и дорожного хозяйства, самолеты будут летать через Сочи.

И так, прямые рейсы на южный курорт и обратно выполняются по следующему расписанию:

- по воскресеньям - Салехард - Сочи - Салехард;

- по субботам - Новый Уренгой - Сочи - Новый Уренгой;

- по пятницам - Тюмень - Сочи, обратный рейс в Тюмень каждое воскресенье.

Подробнее о возможностях оформления пересадки на рейс в Сочи и обратно можно уточнить в колл-центре по номеру телефона: 8-800-234-44-02, либо написать в раздел «Обратная связь» на сайте авиакомпании.