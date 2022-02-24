Авиакомпания «Ямал» отменила все рейсы в Краснодар

Фото: авиакомпания "Ямал"

В авиакомпании «Ямал» объявили об отмене рейсов в Краснодар. Это связано с заявлением, сделанным Федеральным агентством воздушного транспорта.

- С 24 февраля полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Это произошло из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине, - заявили в ведомстве.

Пассажирам отмененных рейсов полностью вернут деньги. Также билеты можно переоформить на более поздние даты вылета.

В случае изменений «Ямал» дополнительно проинформирует пассажиров на своем сайте в разделе «Важные сообщения» и в официальном телеграм-канале.