Энергетики повысили надежность электроснабжения домов салехардцев

Фото: «Россети Тюмень»

Компания «Россети Тюмень» приступила к работам на высоковольтной воздушной линии, соединяющей Салехард с единой энергосистемой России. В последствии это позволит повысить надежность арктического транзита и электроснабжения более 51 тысячи жителей, а также городских промышленных и социальных объектов.

На ЛЭП 220 кВ «Надым-Салехард» специалисты установят более полусотни межфазных изолирующих распорок, которые при сильном ветре или сбросе гололедно-изморозевых отложений ограничивают амплитуду колебаний и предотвращают схлест проводов. Полимерные распорки будут установлены в критических точках, которые определяются по результатам постоянного мониторинга линии.

За последние три года работники Северных электрических сетей установили на линии 220 кВ «Надым-Салехард» более ста аналогичных устройств. Кстати, работы выполняются исключительно в зимний период. Это связано с тем, что прохождение по тундре многотонной техники для подъема персонала на высоту возможно только после полного промерзания почвы.

Отметим, что системообразующая электросетевая компания непрерывно повышает надежность электроснабжения северян и предпринимает все меры по предотвращению технологических нарушений в энергокомплексе региона.