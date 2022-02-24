Энергетики построили на Ямале современный пункт приема и переработки трансформаторного масла

Фото: «Россети Тюмень»

В Новом Уренгое появился современный пункт приема и переработки трансформаторного масла. Ввела новый объект в эксплуатацию компания «Россети Тюмень». Он сможет обеспечить потребности самого северного филиала системообразующей энергокомпании региона, а также других предприятий Надымского и Пуровского районов в неснижаемом запасе нефтепродуктов. На реализацию проекта компания направила более 150 миллионов рублей.

Объект состоит из модуля приема и выдачи продукта, закрытого склада для хранения, станции по подготовке сорбентов и транспортных резервуаров. Перерабатывающая система рассчитана на ежегодный прием и регенерацию до 51 тонны масла, которое используется для изоляции и охлаждения ключевого оборудования электрических подстанций: измерительных и силовых трансформаторов, реакторного оборудования, масляных выключателей.

Строительство современного узла переработки позволит энергетикам значительно повысить экологическую безопасность электросетевого комплекса региона. В первую очередь это произойдет за счет снижения количества производственных отходов.

При этом ожидается, что возможности объекта могут быть интересны и сторонним организациям. Среди потенциальных заказчиков услуг по хранению и переработке трансформаторного масла филиал энергокомпании рассматривает территориальные сетевые организации, предприятия нефтегазодобывающей отрасли, а также субъекты малого и среднего бизнеса.