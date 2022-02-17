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Общество17 февраля 2022 6:56

В Яр-Сале выбрали название для нового центра национальных культур - «Яля Сэв»

В голосовании участвовали более 600 человек
Марина Прохорова
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Фото: администрация Ямальского района

Фото: администрация Ямальского района

В Яр-Сале выбрали название для нового центра национальных культур. Голосование проходило на нескольких площадках, в том числе на портале «Живем на Севере», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В голосовании участвовали более 600 человек. По итогу большинства центр будут величать «Яля Сэв», что в переводе с ненецкого означает «Луч солнца».

Напоминаем, что общая площадь нового центра - почти 5 тысяч метров квадратных. С его открытием в Яр-Сале впервые появится студия звукозаписи и концертный зал на 273 места. Современное оборудование позволит не только принимать гастроли театральных и вокальных коллективов, но и проводить киносеансы в 3D-формате.