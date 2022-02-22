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Здоровье22 февраля 2022 9:31

Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 февраля 2022 года: скончался один человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 22 февраля 2022 года
Марина Прохорова
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Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 1 003 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 1 427 новых случаев заболевания. На данный момент 689 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 55 из них - в тяжелом состоянии, 11 - находятся на ИВЛ.

В России выявлено 135 172 человека с COVID-19, госпитализировано - 17 294. Всего в стране зарегистрировано 15 657 928 случаев. Излечились от коронавируса 164 293 человека, скончались - 796.