Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 февраля 2022 года: заразились 1 427 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 427 человек. С начала периода количество заболевших достигло 117 218.

Из общего числа болеющих 689 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 55 из них - в тяжелом состоянии, 11 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 42 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 700. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 1 385 заражений COVID-19, за весь период - 106 518.

Выздоровели за последние сутки 2 153 человека, с начала пандемии - 86 224.

В России выявлено 135 172 человека с COVID-19, госпитализировано - 17 294. Всего в стране зарегистрировано 15 657 928 случаев. Излечились от коронавируса 164 293 человека, скончались - 796.