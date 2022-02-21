Фото: Правительство ЯНАО

В Тазовском построят четыре новые больницы по разным направлениям медпомощи. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сейчас в поселке завершается возведение каркаса здания нового педиатрического отделения на 13 мест. Также в райцентре появятся современные инфекционное и туберкулезное отделения.

- Проекты больниц подготовлены и направлены на государственную экспертизу. Заключен контракт на проектирование и строительство стационара на 46 мест. На стройплощадке уже начаты подготовительные работы, - добавили в правительстве.

На сегодня Тазовский представляет из себя большую стройплощадку. Здесь возводится более 40 тысяч квадратных метров современного капитального жилья. Для новых микрорайонов Солнечный и Школьный строятся инженерные сети, а также проектируется котельная. Рядом с Солнечным микрорайоном строится школа и проектируется детский сад. Также на стадии проектно-изыскательских работ административное здание ОМВД, центр культурного развития и универсальный спорткомплекс.