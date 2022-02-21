Жителей из ДНР и ЛНР пока не направляют на Ямал

Фото: МЧС России

Пару дней назад региональное правительство объявило о том, что Ямал готов принять у себя эвакуированных в Россию жителей ДНР и ЛНР. В связи с этим между северянами разгорелся жаркий спор: одни с радостью готовы помочь людям а других интересует, где же они будут жить.

- Мне стало интересно, даже вызвало какое-то беспокойство, для чего в срочном порядке администрация ЯНАО выкупает жилье по всему округу!? Сейчас еще увидела новость, что власти ЯНАО готовы принять жителей ЛНР и ДНР. Имеется ли связь, не для них ли выкупается жилье!? - задается вопросом северянка в паблике «Подслушано в Салехарде».

В региональном департаменте строительства и жилищной политики заявили, что скупка недвижимости - процедура традиционная и никак не связана с приездом иностранцев.

- Аварийное жилье выкупается у граждан в рамках реализации программ по расселению. В дальнейшем аварийные дома подлежат сносу. Данные действия не имеют отношения к проблемам жителей ДНР и ЛНР, - прокомментировали в профильном ведомстве.

Отметим, что на данный момент нет никаких точных данных о прибытии эвакуированных людей.