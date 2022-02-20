Ямал готов принять у себя беженцев из ДНР и ЛНР Фото: МЧС России

Ямал готов принять у себя эвакуированных в Россию жителей Донбасса. Об этом сообщили на официальной странице Ямало-Ненецкого автономного округа в соцсети.

- У региона уже есть такой опыт, в том числе, по оказанию срочной социальной помощи и поддержки в дальнейшей адаптации. Правительство округа направит необходимую помощь прибывшим жителям ДНР и ЛНР. Для сбора и координации действий губернатором создана отдельная рабочая группа - говорится в сообщении.

Напомним, эвакуацию жителей Донбасса в Россию объявили 18 февраля 2022 года. Это связано с обострением конфликта в Донбассе. По словам главы ДНР, Донецк ежедневно фиксирует наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган», реактивных комплектов NLAW, а также «Джавелинов» и «Стингеров» по всей линии соприкосновения.

С инициативой принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске также выступили губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Югры Наталья Комарова.