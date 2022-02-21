Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме завершился капитальный ремонт школы №2, длившийся более двух лет. Об этом сообщил глава района Дмитрий Жаромских.

- Вторая городская школа младше самого Надыма всего лишь на два года. Несколько поколений надымчан вышли из этих стен медалистами, победителями олимпиад и конкурсов. Многие из них стали востребованными специалистами и на надымской земле, и в других регионах страны. В этом юбилейном году наши дети переступят порог обновленной школы и это будет уже новая глава в ее истории, - написал он в своих соцсетях.

Теперь в школе появились специализированные классы, зоны для саморазвития, спорта и отдыха, мебель и оборудование для научных исследований, мобильный планетарий и просторный спортивный зал.

Отдельного внимания заслуживает музей боевой славы имени А.М. Зверева.

Кстати, с 2015 года на базе школы действует поисковый отряд «Патриоты Родины». Ребята побывали на раскопках в Ленинградской и Ростовской областях, Крыму и Волгоградской области.