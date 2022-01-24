Власти Надыма пообещали горожанам насыщенную программу на весь юбилейный год

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Власти Надыма начали подготовку к 50-летнему юбилею города, который состоится 4 сентября. Информацию об этом сообщил глава района Дмитрий Жаромских.

- Впереди у нас много интересного - готовим для вас насыщенную программу на весь юбилейный год. Продолжаем работу по его благоустройству, преображению. Конечно, будем говорить об истории Надыма, с благодарностью вспоминать тех, кто внес неоценимый вклад в его развитие. Не оставим без внимания и тех, кто и сегодня активно участвует в жизни города, - рассказал Дмитрий Жаромских.

Напоминаем, что надымчане уже выбрали слоган, который украсит город в день его 50-летия - «Надым - город счастья!». За него проголосовали 199 человек из 582, что составило 34,19%.