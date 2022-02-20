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Общество20 февраля 2022 4:57

Для ямальских тундровиков завезут около 1 383 кубометров дров

В этом году дрова начали завозить с Находкинской тундры
Виктория Терина
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Для ямальских тундровиков завезут около 1 383 кубометров дров Фото: Официальный аккаунт Администрации Тазовского района "ВКонтакте"

Для ямальских тундровиков завезут около 1 383 кубометров дров Фото: Официальный аккаунт Администрации Тазовского района "ВКонтакте"

Тундровиков обеспечивают дровами, благодаря реализация мер поддержки, которые продолжают действовать в Тазовском районе. В этом году твердое топливо начали завозить с Находкинской тундры.

В зимний период планируется доставить около 1 383 кубометров дров для кочевников, проживающих на факториях Малая и Большая Харвута, Харалянг, Монгоюрибей, Пурпарод, Пойлово. Как отметили в администрации Тазовского района, жителям фактории Харвута, Паюта-няв и Салампаюта дрова уже завезены.

Напомним, мы писали ранее о том, что фактория Тарко-Сале снабжает тундровиков продуктами и товарами даже в сильные морозы. А ещё, как в Ямальский район доставили более 450 рулонов сукна для тундровиков.