В Ямальский район доставили более 450 рулонов сукна для тундровиков

Фото: администрация Ямальского района

В Ямальский район доставили 467 рулонов сукна, предназначенного для покрытия традиционных жилищ кочевников - чумов.

Это один из пунктов минимальной материальной обеспеченности жителей тундры по региональному стандарту. Всего он предусматривает 23 наименования мер поддержки, среди которых товарно-материальные ценности, необходимые для благополучного ведения традиционного образа жизни.

Остальные предметы быта, предусмотренные регстандартом, были доставлены в район чуть раньше. В их числе печи, мини-электростанции, медицинские аптечки, брезент, доски и другое.

Выдача ТМЦ будет осуществляться по приезду тундровиков в поселения.

Получить дополнительную информацию можно в управлении по делам малочисленных народов Севера по адресу: с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2а. Также у жителей есть возможность получить консультации по номерам: 8 (34996) 3-04-92, 3-05-34.