Глава Нового Уренгоя поручил усилить работу по расчистке крыш и подъездных козырьков от снега

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов поручил усилить работу по расчистке крыш, подъездных козырьков и остановок от снега. Соответствующее поручение он дал на оперативном совещании с коммунальщиками, управляющими компаниями и ТСЖ.

- Коммунальщикам, «управляйкам» и ТСЖ необходимо составить актуальный график очистки кровель, козырьков подъездов и остановочных павильонов. Предоставлять его надо еженедельно, как и отчет о проделанной работе. В приоритетном порядке - соцобъекты (детские сады, школы, учреждения культуры и спорта, отделения почты). Также усилят контроль за предпринимателями (кафе, магазины, ТЦ и т. д.). Все поступившие жалобы будут отрабатываться оперативно, - написал Андрей Воронов в своих соцсетях.

Вся оперативная информация будет публиковаться в общегородском чате.