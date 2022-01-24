Для жителей Нового Уренгоя создали общедоступный чат по уборке снега в городе

Фото: администрация Нового Уренгоя

Власти Нового Уренгоя создали общедоступный чат в Viber, куда круглосуточно будет поступать информация и фото о проводимых работах по расчистке снега.

- Любой житель сможет вступить в сообщество и получать сведения о том, где работала техника. Подрядчики будут ежедневно отчитываться о выполненном объеме работ и оперативно пересматривать свои графики с учетом поступивших сигналов от горожан. Также в мессенджере будут публиковаться актуальные графики и телефоны диспетчерских служб, - заявили в администрации.

Напоминаем, что пару дней назад власти Нового Уренгоя изменили подход к уборке снега в городе, приняв несколько важных решений, одно из которых - создание чата.