Десять человек на место: в сельских школах Ямала ждут земских учителей

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале идет прием заявок от педагогов, желающих переехать в регион по программе «Земский учитель». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в 2022 году в школах автономного округа открыто девять вакансий - учителя начальных классов, преподаватели русского языка и литературы, математики, иностранного языка.

Новых педагогов ждут в образовательных учреждениях Муравленко, Губкинского, Лабытнанги, Надымского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов.

- Вакансии в общеобразовательных учреждениях Ямала востребованы среди педагогов России. Уже сейчас на девять вакансий поступило около ста заявок. Самая популярная вакансия - учитель начальных классов в школе-интернате Тазовского района. Уже сейчас на нее претендуют 35 педагогов, - рассказала специалист отдела департамента образования Елена Гевкан.

Учителя, прошедшие конкурсный отбор и переехавшие на Ямал, получат один миллион рублей, который смогут потратить по своему усмотрению. Единственное обязательное условие - педагоги должны отработать в сельской местности не менее пяти лет.