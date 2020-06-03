2020-06-03T14:58:24+03:00
Общество

На Ямале «земские учителя» получат по миллиону рублей

Для автономного округа определено 13 вакансий
Анна Полякова
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На Ямале «земские учителя» получат по миллиону рублей Фото: yanao.ruНа Ямале «земские учителя» получат по миллиону рублей Фото: yanao.ru
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На Ямале определяют победителей федеральной программы «Земский учитель». Напомним, при переезде в сельские территории округа они получат единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. В программе участвуют 10 муниципалитетов округа: районы и города с населением менее 50 тысяч человек.

Имена педагогов, прошедших конкурсный отбор, будут определены до 15 июня. Для автономного округа определено 13 вакансий. В первую очередь, регион заинтересован в учителях математики, физики информатики. С момента старта заявочной кампании от педагогов из всех регионов России поступило 254 заявки.

Наибольший спрос получила вакансия учителя начальных классов в школе села Азовы Шурышкарского района. На сегодняшний день конкурс среди педагогов, желающих отправиться работать в село, где проживает чуть более трехсот жителей, составляет 39 человек на место.

Как сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец, сегодня в школах региона около 260 педагогических вакансий. Программа «Земский учитель» для округа поможет начать решать проблему дефицита кадров в ямальских школах.

Решить проблему привлечения в регион специалистов остродефицитных профессий призвано и решение губернатора Дмитрия Артюхова. Ранее врачи или учителя не решались переехать в регион во многом из-за того, что надбавки, серьезно влияющей на уровень зарплаты, им приходилось ждать несколько лет. Теперь люди, приехавшие на Ямал, смогут получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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