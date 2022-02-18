Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 февраля 2022 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 999 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 1 763 новых случая заболевания. На данный момент 736 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 48 из них - в тяжелом состоянии, 9 - находятся на ИВЛ.

В России выявлен 180 071 человек с COVID-19, госпитализировано - 18 632. Всего в стране зарегистрировано 15 020 573 случая. Излечились от коронавируса 198 369 человек, скончались - 784.