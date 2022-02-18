Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 февраля 2022 года: заразились 1 763 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 763 человека. С начала периода количество заболевших достигло 110 029

Из общего числа болеющих 736 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 48 из них - в тяжелом состоянии, 9 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 79 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 474. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 1 684 заражения COVID-19, за весь период - 99 555.

Выздоровели за последние сутки 2 219 человек, с начала пандемии - 78 000.

В России выявлен 180 071 человек с COVID-19, госпитализировано - 18 632. Всего в стране зарегистрировано 15 020 573 случая. Излечились от коронавируса 198 369 человек, скончались - 784.