Глава Пуровского района рассказал о благоустройстве муниципалитета в предстоящий сезон

Фото: личная страница Антона Колодина в в соцсети

Глава Пуровского района Антон Колодин рассказал о благоустройстве муниципалитета в предстоящий сезон. По его словам, уже запланировано создание 13 современных объектов.

За счет регионального бюджета в Тарко-Сале реконструируют площадь на ул. Тарасова. В мкр. Геолог и на ул. Водников построят детские площадки. Также продолжит развиваться парк «Прибрежный» - там появятся новые локации для жителей всех возрастов. А на набережной установят флагшток.

В самых отдаленных поселениях - Халясавэе и Самбурге - появятся новые спортплощадки. А в Ханымее, по инициативе жителей, создадут сквер 90-летия Пуровского района.

- К вопросам благоустройства подходим комплексно. Поэтому в Уренгое на территории новостроек предусмотрели не только многофункциональную детскую площадку, но и новые парковочные места, - отметил Антон Колодин.

На средства местного бюджета в Тарко-Сале построят Парк естественных наук и детский игровой городок на ул. Победы, а в Тольке - спортплощадку.