Жители Ханымея могут предложить идеи по созданию памятника в новом сквере

Фото: администрация Пуровского района

Жители Ханымея могут предложить идеи по созданию нового памятника. Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, достопримечательность планируют разместить в центре будущего сквера 90-летия Пуровского района, строительство которого намечено на следующий год.

Сквер будет расположен у Детской школы искусств в активно-развивающейся зоне поселка. Там появятся места для прогулок, уличные качели и арки в виде чумов.

- Памятник в центре сквера будет символом юбилейных дат поселка (45 лет) и района (90 лет), становления территории, достижений жителей, - уточнили в администрации.

Предложения от жителей будут принимать до конца года. После экспертный совет выберет наиболее яркие эскизы и представит их на голосование.

Творческие идеи принимают в Viber, WhatsApp или Телеграм по номеру: 8-958-271-16-73. Также предложения можно отправит в аккаунт администрации поселка в соцсети Instagram.