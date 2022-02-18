Лабытнанги может получить 70 миллионов рублей на благоустройство Коми-деревни

Фото: личная страница Марины Треской в соцсети

Жители Лабытнанги выбрали, какую инициативу выдвинут на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. По сообщению главы городского округа Марины Треской, это преображение Коми-деревни.

- Земляки, решено: на конкурс мы идем с проектом благоустройства Коми-деревни - места, откуда берет начало наш город Семи лиственниц, - написала она в своих соцсетях.

В ходе следующего этапа подготовки необходимо определять, что именно и какие объекты наполнят Коми-деревню, сделав ее привлекательной для всех.

В случае победы Лабытнанги получит на реализацию проекта 70 миллионов рублей.