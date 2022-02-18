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Общество18 февраля 2022 2:20

Лабытнанги может получить 70 миллионов рублей на благоустройство Коми-деревни

Для этого надо выиграть в конкурсе
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Треской в соцсети

Фото: личная страница Марины Треской в соцсети

Жители Лабытнанги выбрали, какую инициативу выдвинут на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. По сообщению главы городского округа Марины Треской, это преображение Коми-деревни.

- Земляки, решено: на конкурс мы идем с проектом благоустройства Коми-деревни - места, откуда берет начало наш город Семи лиственниц, - написала она в своих соцсетях.

В ходе следующего этапа подготовки необходимо определять, что именно и какие объекты наполнят Коми-деревню, сделав ее привлекательной для всех.

В случае победы Лабытнанги получит на реализацию проекта 70 миллионов рублей.