Лабытнангцам рассказали, как может преобразиться Коми-деревня

Фото: личная страница Марны Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги прошла презентация, посвященная концепции развития Коми-деревни. Напоминаем, что в будущем этот объект планирует стать интересным этнографическим и музейным комплексом.

Разработкой проекта деревни занимается команда архитекторов, урбанистов из «Проектной группы 8» (г. Казань) и специалисты «Архитектурного бюро «Практика» (г. Москва). Они представила лабытнангцам эскизы и первые наработки.

Оценить работу пришли старожилы, сотрудники администрации, предприниматели, представители музея и управления культуры. Все они также приняли участие в проекте. Разработчикам концепции важно было получить отклики и предложения жителей.