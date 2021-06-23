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Общество23 июня 2021 7:07

Лабытнангцам рассказали, как может преобразиться Коми-деревня

Работу ведут специалисты из двух организаций
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марны Тресковой в соцсетях

Фото: личная страница Марны Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги прошла презентация, посвященная концепции развития Коми-деревни. Напоминаем, что в будущем этот объект планирует стать интересным этнографическим и музейным комплексом.

Разработкой проекта деревни занимается команда архитекторов, урбанистов из «Проектной группы 8» (г. Казань) и специалисты «Архитектурного бюро «Практика» (г. Москва). Они представила лабытнангцам эскизы и первые наработки.

Оценить работу пришли старожилы, сотрудники администрации, предприниматели, представители музея и управления культуры. Все они также приняли участие в проекте. Разработчикам концепции важно было получить отклики и предложения жителей.