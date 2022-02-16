Фото: Правительство ЯНАО

Ямальских подростков начали прививать вторым компонентом вакцины от коронавируса, сообщает Telegram-канал «ЯМАЛ. Официально».

Второй этап вакцинации уже стартовал в Ноябрьске и Губкинском. А завтра, 17 января, ребят начнут прививать в Надыме, Муравленко, Салехарде, Лабытнанги и Тарко-Сале.

Напоминаем, что вакцинация проводится после осмотра педиатра и только с согласия родителей препаратом «Спутник М». Это пятикратно облегченный вариант взрослого препарата «Спутник V». По словам разработчиков, его эффективность достигает 93%.

Начиная с 26 января, на Ямале привились 450 подростков от 12 до 17 лет.

Поставка вакцины регулируется Министерством здравоохранения РФ, ожидается, что новую партию регион получит в конце февраля.