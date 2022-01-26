На Ямале началась вакцинация подростков от коронавируса

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале начали прививать подростков. Сегодня, 26 января, первый компонент вакцины «Спутник М» получили 15 ребят от 12 до 17 лет из Надыма и Ноябрьска. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, большинство из них - дети медицинских работников.

В числе первых вакцинацию прошла 16-летняя дочь главного профилактолога Ямала Сергея Токарева.

- Собирался при первой же возможности привить своего ребенка от COVID-19. Обсудили с дочкой, и сегодня это сделали. Вирус научился больно бить по деткам, и наша задача - защитить их от тяжелого течения болезни, чреватой множеством осложнений и серьезными последствиями для здоровья, - поделился мнением Сергей Токарев.

Напоминаем, что вакцинация проводится после осмотра педиатра и только с согласия родителей. На сегодняшний день в листе ожидания на прививку уже находятся около трех тысяч ямальских подростков.

Первую партию детской вакцины - 480 доз - округ получил в прошлые выходные. Записаться на прививку можно через регистратуру медучреждения, а также через колл-центр по номеру 122.