В Салехарде воспитанников детсада «Синяя птица» начали кормить пельменями

Фото: департамент образования Салехарда

В Салехарде воспитанники детского сада «Синяя птица» оценили новое меню. По информации городского департамента образования, оно понравилось не только малышам, но и их родителям.

- Особо было отмечено в меню такое блюдо, как пельмени. Про пельмени было очень много вкусных и радостных отзывов в родительских чатах групп. Дети рассказывали, что это «лучший день в их жизни». А родители даже попросились в сад: «Возьмите, пожалуйста, меня в садик, я послушным буду, с ребятами мы поладим», - рассказали в ведомстве.

Напоминаем, что сейчас в региональной столице идет модернизация школьных столовых: обновляется оборудование, внедряются новые технологические процессы в приготовление блюд и делается ремонт.