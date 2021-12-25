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Общество25 декабря 2021 11:59

В школьных столовых Салехарда обновят оборудование

Модернизация коснулась нескольких учебных заведений
Алена Кульмухаметова
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Фото со страницы Алексея Титовского в соцсетях

Фото со страницы Алексея Титовского в соцсетях

В столице Ямала идет модернизация школьных столовых. Вся работа по их обновлению завершится в 2024 году.

- В этом году эксперимент с полным переформатированием подхода к питанию в Обдорской гимназии был успешно реализован. Эту работу продолжим. Поэтапную реализацию проекта «Перезагрузка школьного питания» в следующем году реализуем в школах №1 и №3, - сообщил в соцсетях мэр города Алексей Титовский, который сегодня в режиме онлайн посетил ряд школьных столовых.

Необходимо обновить оборудование и внедрить новые технологические процессы в приготовление блюд, сменить интерьеры. После ремонта столовых дети сами смогут выбирать меню и понравившиеся блюда.