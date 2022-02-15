Энергетики развивают электросетевую инфраструктуру в трех регионах России

На территории ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области реализованы 136 инвестиционных проектов и введены в эксплуатацию 373 МВА трансформаторной мощности. На решение этих задач «Россети Тюмень» выделили около 8,5 млрд рублей в 2021 году.

В течение 2021 года системообразующее электросетевое предприятие инвестировало в новое строительство объектов электросетевого хозяйства более 6,2 млрд рублей. Из них свыше 5 млрд направлено на мероприятия по технологическому присоединению новых потребителей – это на 22 % больше, чем в 2020 году. Кроме того, более 2,2 млрд рублей энергетики капитализировали за счет реконструкции, модернизации и технического перевооружения энергообъектов. Самые крупные инвестпроекты реализованы в Ханты-Мансийском автономном округе – энергетики построили два энергоузла, предназначенных для электроснабжения Эргинской группы нефтяных месторождений и Кузоваткинского центра добычи углеводородов.

По словам генерального директора компании Олега Петрова, выделяются существенные средства на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения, а также на удовлетворение запросов потребителей. Синхронизация планов по развитию сетевого комплекса с планами развития территорий позволяет повысить эффективность инвестиций и функционирования электроэнергетики, а также создавать условия для социально-экономического роста регионов Тюменской области.

Отметим, что за последние 5 лет общий объем инвестиций компании в развитие электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО составил более 54 млрд рублей.