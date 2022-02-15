В ямальских поликлиниках есть все четыре вида вакцины от коронавируса

Фото: Правительство ЯНАО

Для жителей Ямала доступны все четыре вида вакцины от коронавируса: Спутник V, ЭпиВакКорона, КовиВак и Спутник Лайт. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в медучреждениях сформирован достаточный запас препаратов.

Сделать прививку можно в любом из 72 пунктов, расположенных в регионе. На данный момент полный курс вакцинации прошли порядка 248 тысяч ямальцев, в завершающей стадии находятся еще почти 10 тысяч человек.

- Поддержка защитного уровня антител на высоком уровне значительно снижает риск тяжелого течения болезни как при заражении вариантом «Дельта», так и при «Омикроне». Сейчас мы находимся на пике пятой волны. Во многом благодаря тому, что около половины всех жителей Ямала привиты, процент госпитализаций достаточно низкий, - отметила первый заместитель директора окружного депздрава Мария Захарова.

Кстати, среди вакцинированных ямальцев порядка 37 тысяч старше 60 лет. За последние сутки их количество выросло на 400 человек.

У ямальцев, прошедших лечение в стационаре, также есть возможность пройти вакцинацию при выписке. Ей уже воспользовались около 1 500 северян.

Записаться на прививку можно на сайте «Госуслуг» или по телефону кол-центра 122.