На Ямале оборудовали первые демо-румы с имитацией дневного освещения

Фото: Telegram-канал «ЯМАЛ. Официально»

На Ямале появились первые демо-румы, установленные в рамках проекта «Свет Арктики». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, система антропоцентрического освещения находится в двух демонстрационных залах Салехарда по ул. Республики, 29.

Теперь все, кто желают принять участие в проекте, могут ознакомиться с внешним видом и функциональными возможностями светового оборудования, которое в будущем установят на рабочих местах и в домах участников.

Фото: Telegram-канал «ЯМАЛ. Официально»

Это первая в России комбинированная световая система, включающая не просто биодинамическое освещение, которое подстраивается под биоритмы человека, но и систему имитации естественного света - один основной светильник и три дополнительных.

Старт проекта назначен на начало 2023 года. На данный момент зарегистрировано более 110 добровольцев по всему Ямалу.

Ознакомится с подробной информацией и списком противопоказаний, а также заполнить анкету для участия можно на сайте «Свет Арктики».