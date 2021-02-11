Ямальцев приглашают стать добровольцами в научном проекте «Свет Арктики»

Фото: правительство ЯНАО

Ямальцев приглашают к участию в научном проекте «Свет Арктики». Он направлен на повышение качества жизни и сохранение здоровья жителей северных территорий, а также улучшение их сна и работоспособности.

В течение пяти лет специалисты будут следить за физиологическими параметрами добровольцев, учитывая их циклы сна и бодрствования, производительности и показателей здоровья.

Данные будут измеряться с помощью современных технологий - умных браслетов с датчиками.

По результатам записи будет создан предварительный список добровольцев, из которого ученые Тюменского государственного медицинского университета сформируют окончательный состав участников исследований.

По словам куратора проекта Артема Гапонова, Ямал не случайно выбран территорией внедрения проекта. Каждый житель региона ощущает на себе недостаток солнечного света зимой и переизбыток света летом, что оказывает комплексное воздействие на физиологию, сон, работоспособность и здоровье. Система умного освещения, разработанная тюменскими учеными, будет нивелировать негативные последствия неоптимального баланса солнечного света.

Исследовательские центры организуют в Салехарде, Надыме, Яр-Сале и поселке Аксарка.

По итогам реализации проекта ученые планируют внедрить систему «умного освещения» и создать предприятие по изготовлению световых панелей для жилых домов в арктическом регионе.

Желающие стать добровольцами могут обратиться в департамент внешних связей ЯНАО по телефону: 2-44-08 или написать на электронную почту: dvs@yanao.ru.