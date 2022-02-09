В Приуральском района создадут второй в России соколиный центр

Фото: Правительство ЯНАО

Глава Приуральского района Иван Сакал назначен зампредом межведомственной рабочей группы по созданию соколиного центра «Ханавэй». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- При реализации проектов по развитию Ямала приоритетом для нас всегда является сохранение уникальной природы Арктики во всем ее многообразии. В округе накоплен серьезный опыт по воспроизводству редких видов животных. Уверен, создание международного соколиного центра позволит объединить усилия наших специалистов и лучших ученых со всей страны для восстановления популяции птиц, - подчеркнул губернатор Дмитрий Артюхов.

База по сохранению и восстановлению птиц семейства соколиных объединит питомник, вольеры и орнитологический центр. Главная задача специалистов - организовать разведение соколообразных редких пород на Ямале.

Кстати, первый международный центр по репродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород открылся на Камчатке.