На Ямале появится международный соколиный центр

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале появится Центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород. С его открытием в округе будет создана база для сохранения и восстановления птиц семейства соколиных, которая объединит питомник, вольеры для молодых пернатых и орнитологический центр.

Отметим, что данный Центр будет вторым в России, а его открытие входит в программу создания в России сети региональных центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных и дрофиных.

- Благодарен за доверие, оказанное нашему региону. При реализации проектов по развитию Ямала приоритетом для нас всегда является сохранение уникальной природы Арктики во всем ее многообразии. В округе накоплен серьезный опыт по воспроизводству редких видов животных. Уверен, создание международного соколиного центра позволит объединить усилия наших специалистов и лучших ученых со всей страны для восстановления популяции птиц, - подчеркнул губернатор Дмитрий Артюхов.

Отметим, что первый центр должен открыться на Камчатке в 2022 году. Его строительство стартовало 1 сентября 2020 года.