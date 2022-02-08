Общественная баня в Пурпе-1 закрыта на капремонт

Фото: администрация Губкинского

Общественная баня, расположенная в Пурпе-1, закрылась на ремонт. С просьбой об этом жители обратились к главе городского округа Андрею Гаранину. По приезде он убедился, что здание действительно необходимо привести в порядок: разбитый кафель, плесень, древняя сантехника и мебель, ржавые трубы - как будто за 40 лет здесь ничего не менялось.

- Когда впервые сюда зашел, был удивлен, как вообще возможно предоставлять людям услугу в таком помещении! Тут полнейшая антисанитария! - ответил Андрей Гаранин.

Оказывается, баня была сдана частному предпринимателю, который ежегодно получала субсидии из бюджета. Контроль деятельности таких учреждений лежит на местной администрации. Однако, из-за непринятия мер, любители попариться сами заменили шифер протекающей крыши и не работавший год унитаз.

В январе, с присоединением территории Пурпе-1 к Губкинскому, контракт с предпринимателем расторгли. Глава города решил до лета закрыть баню на капитальный ремонт.