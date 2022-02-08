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Недвижимость8 февраля 2022 12:02

В отдаленных микрорайонах Салехарда и Лабытнанги отремонтируют сразу несколько дорог

Работы проведут в рамках нацпроекта
Марина Прохорова
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Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В предстоящий сезон в отдаленных микрорайонах Салехарда и Лабытнанги отремонтируют сразу несколько дорог. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, в Салехарде дорожники обещают сделать улицу Патрикеева, на которой находится социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие». Также в планах - отремонтировать улицу Геологов - 400 метров и Чупрова - 600 метров.

А в Лабытнанги предстоит большая работа по приведению в порядок дороги, ведущей в микрорайон Обской, на состояние которой уже не раз поступали жалобы.