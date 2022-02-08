Чуть не съели: в Ноябрьске собаки погрызи иномарку, оставленную в промзоне

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Житель Ноябрьска рассказал в соцсетях о необычном инциденте с участием бродячих собак. По словам горожанина, псы решили полакомиться дорогой иномаркой и погрызли утеплитель, расположенный под госномером.

- Вечер добрый. Сегодня на промзоне сабакены чуть машину не съели Вовремя увидел, - написал автор поста.

В качестве доказательств он приложил фото, на которых видны последствия беспредела четвероногих: валявшие клочки ткани и разодранный утеплитель. Что сподвигла собак отобедать несъедобным материалом - неизвестно.

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Большинство пользователей соцсетей восприняли ситуацию с юмором и посмеялись над произошедшим. Однако нашлись и те, кто предложил владельца написать заявление в ГАИ - все таки порча имущества.

По информации местных властей, отлов собак ведется по заявкам жителей и юридических лиц. Оставит ее можно по телефону: +7-982-173-40-63, а также по круглосуточному номеру МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» - 35-31-13. Кроме того, заявки принимаются по адресу электронной почты: SVKostyuk@noyabrsk.yanao.ru.

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