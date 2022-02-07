Начавшийся 2022 год объявлен «Годом семьи в Лабытнанги»

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова объявила начавшийся 2022 год - Годом семьи в Лабытнанги. Информацию об этом она выложила на своих страницах в соцсетях.

- Согласитесь, на протяжении всей жизни сердце и душу каждого человека согревает тепло семейного очага, сначала родительского, потом созданного им самим. Семья - настоящая ценность, великое счастье и сила любви. Давайте посвятим этот год нашим семьям - молодым и «золотым», творческим и спортивным, главное - счастливым. С удовольствием объявляю 2022 год - Годом семьи в Лабытнанги, - написала градоначальница.

Также она сообщила, что с сегодняшнего дня в городе запускают новую традицию - рассказывать каждый месяц о живущих в Лабытнанги и Харпе семьях.

Напоминаем, что прошедший 2021 год был объявлен Годом добра, для которого даже создали свой символ.