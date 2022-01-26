На ремонт обгоревшего дома в Салехарде выделено более 9 миллионов рублей

Фото: МЧС России по ЯНАО

Ямальские власти выделили 9 миллионов 067 тысяч 936 рублей на восстановление обгоревшего дома по ул. Чапаева, 4А в Салехарде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства от 25 января.

- Межбюджетную субсидию планируется предоставить городу Салехард на восстановление жилого дома после пожара, - сообщили в пресс-службе губернатора.

Планируется, что деньги будут потрачена на восстановление жилых помещений и мест общего пользования здания.

Напоминаем, что сообщение о пожаре поступило 20 декабря в 15:20. Возгорание началось в одной из квартир второго этажа, от огня пострадал только второй подъезд, где проживали 29 человек.