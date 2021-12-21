Глава Салехарда пообещал оказать помощь всем пострадавшим при пожаре по ул. Чапаева

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Салехарде произошел пожар в шестнадцатиквартирном жилом доме №4а по ул. Чапаева. Возгорание началось водной из квартир второго этажа, при этот от огня пострадал только второй подъезд, где, предварительно проживали 29 человек.

По словам главы города Алексея Титовского, с каждым из них ведется работа в индивидуальном порядке.

- Ситуация контролируемая. Никого не оставим без помощи, - подчеркнул градоначальник.

Напоминаем, что сообщение о пожаре поступило 20 декабря в 15:20, спасатели прибыли на место уже через восемь минут. Всего в тушении участвовали 29 человек личного состава и 8 единиц спецтехники. Причину, виновного и ущерб предстоит установить во время расследования.