Власти Нового Уренгоя изменили подход к уборке снега в городе

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Власти Нового Уренгоя приняли ряд важных решений относительно уборки снега. Об этом глава города Андрей Воронов подробно рассказал в своих соцсетях:

- подрядчики, занятые уборкой снега, будут представлять не только графики, но и отчитываться о выполненном объеме работ ежедневно;

- пересматривать графики в оперативном режиме, согласно поступившим жалобам;

- усилить контроль за выполнением расчистки территорий, прилегающих к жилым домам, в отношении УК и ТСЖ. Объезды будем совершать регулярно, проведем совместную работу с прокуратурой в части надзора;

- УК и УГСК наладить взаимодействие в оповещении жителей о датах, когда техника зайдет во двор, не только в форме объявлений в подъездах, но и в общедомовых чатах/мессенджерах, а также сообщать о причинах сдвига графика;

- по отдельному графику в приоритетном порядке очистить от снега все проезды к ключевым соцобьектам (школы, детские сады);

- сделать общедоступную группу в мессенджерах, куда круглосуточно будет поступать информация и фото о проводимых работах по расчистке снега;

- усилить контроль за предпринимателями, которые отвечают за территорию, прилегающую к их магазину, кафе и т.д.

Также напоминаем, что в обеих частях Нового Уренгоя (Северной и Южной) регулярно расчищают пешеходные переходы, тротуары, остановки и убирают мусор. Кроме того, ключевые городские магистрали обрабатывают противогололедным материалом.