Более 7 тысяч энергетиков повысили квалификацию в 2021 году Фото: Предоставлено

Компания «Россети Тюмень» в 2021 году направила порядка 31 миллиона рублей на повышение квалификации и профессиональную переподготовку своих сотрудников. Так, в 2021 году новые знания, умения и навыки получили руководители, инженеры, линейный, оперативный и диспетчерский персонал – всего 7 138 человек. Таким образом компания перевыполнила планы по профподготовке кадров более чем на 69%.

– Мы вкладываем значительные средства в профессиональную подготовку сотрудников. В 2021 году планировали повысить квалификацию порядка 4,2 тысячи человек, однако эффективное распределение средств позволило значительно увеличить охват персонала современными образовательными программами, – отметил заместитель генерального директора - руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков.

Отметим, что обучение и переподготовка энергетиков проводится на регулярной основе. Приоритет отдается персоналу технического блока и работникам, состоящим в кадровом резерве. Среди сотрудников, прошедших образовательные программы в 2021 году, преобладающее большинство – 6 332 человека – производственный персонал.

Основными площадками совершенствования навыков стали специализированные центры и учебные заведения. Кстати, с 2021 года обучение проводится и в лицензированном корпоративном учебном центре, открытом на базе нижневартовского филиала.

Кадровая политика энергокомпании нацелена на сбалансированное развитие перспективных и профессиональных навыков, в том числе цифровых, и повышение личной эффективности. Это связано с тем, что высокий уровень компетенций позволяет сотрудникам эффективно решать отраслевые задачи и выступать в качестве экспертов на форумах и конференциях, вести научно-исследовательскую деятельность, а также становиться лучшими в конкурсах профессионального мастерства.