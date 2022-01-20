За первую рабочую неделю на Ямале родилось 224 малыша

За прошедшую неделю на Ямале родилось 224 малыша Фото: Ольга Крыльцова

За первую рабочую неделю января на Ямале родилось 224 малыша, среди которых 127 девочек и 108 мальчиков. Информацию об этом сообщили в региональной службе ЗАГСа.

В ходе торжественных церемоний государственной регистрации рождения малышей, родители выбрали следующие имена: Вероника (г. Ноябрьск), Мия (г. Надым), София (г. Муравленко), двойняшки Майя и Анна (г. Тарко-Сале).

Напоминаем, что первым в 2022 году родился мальчик Мухаммад - 1 января. А торжественная церемония прошла в отделе ЗАГС Надымского района 14 января.