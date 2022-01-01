В 2019 году супруге была вручена медаль «Материнская слава Ямала»

Первым малышом Ямала в 2022 году стал мальчик. Он родился в Надыме в 0 часов 50 минут. Вес малыша - 3 650 граммов, рост - 56 см. Новорожденный и его мама чувствуют себя хорошо. А второй в ЯНАО родилась девочка в Новом Уренгое в 3:30, а в 5:30 родился еще один мальчик в Ноябрьске.

А в 2021 году на Ямале родилось 6 540 малышей.

Напомним, мы писали ранее о том, что многодетная семья Колесник из Салехарда награждена орденом «Родительская слава». У пары 24 ребенка. В 2019 году супруге была вручена медаль «Материнская слава Ямала».