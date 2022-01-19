Глава Нового Уренгоя отчитался о качестве уборки снега в городе

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов отчитался о качестве уборки снега в городе. Так, по его словам, за последние сутки из газовой столицы вывезли почти 5 тысяч кубометров осадков. А сегодня, 19 января, в дневную смену заступили 96 человек и 51 единица техники, в ночь выйдут 48.

- Техника работает во дворах по ул. Мира; Интернациональная, д. 3а; Юбилейная, д. 6; мкр. Юбилейный д. 5/3; мкр. Восточный, д. 5/3 и д. 5/4; мкр. Мирный, д. 1/8; ул. Тундровая, д. 8; ул. Сибирская; мкр. Энтузиастов; мкр. Оптимистов, д. 2/1 и д. 2/2. Почистят тротуар к детскому саду «Умка», - рассказал градоначальник.

Также он сообщил, что в обеих частях Нового Уренгоя (Северной и Южной) регулярно расчищают пешеходные переходы, тротуары, остановки и убирают мусор. Кроме того, ключевые городские магистрали обрабатывают противогололедным материалом.